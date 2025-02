EE.UU. incautó avión del gobierno de Nicolás Maduro

Santo Domingo.- El gobierno de los Estados Unidos, incautó un avión del gobierno de Nicolás Maduro, que se encontraba retenido en República Dominicana.

Durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio, se realizó el procedimiento legal entre ambos países.

El procedimiento lo ejecutó un fiscal dominicano y un representante de las fuerzas del orden de Estados Unidos, quienes pegaron un cartel que decía «incautado» en el avión Dassault Falcon 200, de bandera venezolana.

Ver más: Guatemala aceptará a migrantes de otros países deportados por EE.UU.

En este sentido, el Departamento de Estado, señaló que se realizó la incautación del avión, ya que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro lo utilizaban para viajar a Grecia, Turquía, Rusia, Nicaragua y Cuba.

Asimismo, señalaron que el avión se encontraba en República Dominicana para mantenimiento.

Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó en su cuenta en la red social X que “la incautación de esta aeronave venezolana, utilizada para evadir las sanciones estadounidenses y el lavado de dinero. Es un poderoso ejemplo de nuestra determinación de exigir cuentas al régimen ilegítimo de Maduro por sus acciones ilegales”.

The seizure of this Venezuelan aircraft, used for evading U.S. sanctions and money laundering, is a powerful example of our resolve to hold the illegitimate Maduro regime accountable for its illegal actions. With the Dominican Republic and our regional partners, we will continue… pic.twitter.com/OoVETaTReJ

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 6, 2025