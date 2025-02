Trump tiene previsto asistir al Super Bowl LIX

New Orleans.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tiene previsto asistir al Super Bowl LIX, el cual se efectuará el próximo 9 de febrero, en New Orleans.

La información la dio a conocer, tras una rueda de prensa desde la Casa Blanca, en la que fue consultado el evento deportivo, en la que destacó que «no lo quiero decir, pero hay cierto quarterback que parece ser un gran ganador».

De la misma manera, trascendió que participará en una entrevista a la cadena Fox News, antes del inicio del partido de la National Football League (NFL).

Ver más: Super Bowl LIX registra disminución en las ventas de entradas

Por otro lado, es de destacar que la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, estuvo a principio de semana en la ciudad de New Orlans, constatando la seguridad para el día del evento.

En su cuenta en la red social X afirmó estar trabajando «sin parar para garantizar la seguridad» este fin de semana en el Superdome de New Orleans.

Asimismo, en un video, destacó que están esperando que “más de 70.000 personas asistirán al Super Bowl en Nueva Orleans la semana que viene. Proporcionaremos a las fuerzas del orden todos los recursos que necesiten para garantizar un evento seguro”.

70,000 + people will attend the Super Bowl in New Orleans next week. We will give law enforcement every resource they need to ensure a safe event.

If you see something, say something! pic.twitter.com/m4kCHAELEe

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 3, 2025