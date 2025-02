New Orleans.- A pocos días del evento deportivo más esperado en Estados Unidos, el Super Bowl LIX se conoció que las ventas de las entradas han disminuido considerablemente a comparación de años anteriores.

A través de la empresa TickPick, se conoció que las entradas más baratas han caído por debajo de los US$ 4.000 en el mercado secundario.

Señalaron que esto significa una disminución del 30% en la última semana. Mientras que más del 50% más barata en comparación con el Super Bowl del año pasado.

13 days away from Super Bowl LIX 🏈

Current get-in: $5,756

— TickPick (@TickPick) January 27, 2025