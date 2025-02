Demandan a Illinois y Chicago por obstaculizar el trabajo de ICE

Washington.- El Gobierno de Donald Trump presentó una demanda contra el estado de Illinois y su gobernador JB Pritzker acusándolo de obstaculizar el cumplimiento de las normas migratorias por parte del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otras agencias federales.

Se conoció que la demanda se presentó en la corte federal de distrito en Illinois en la que también incluyeron, al alcalde, Brandon Johnson, y su superintendente policial, Larry Snelling. Además, presentó otra denuncia, contra otras autoridades locales y del condado de Cook, incluyendo su sheriff, Thomas J. Dark.

De la misma manera, trascendió que la administración de Trump los acusa de violar una ley federal tras «obstaculizar» y discriminar en contra de los oficiales federales migratorios. Además, señalaron que obstruyeron las competencias del Gobierno federal al negarse a cooperar con ICE desde su condición de administraciones santuario para migrantes indocumentados.

BREAKING: Trump admin sues the State of Illinois, Cook County, and the city of Chicago for interfering with ICE operations. – NYP pic.twitter.com/1cN4jwnLM2

En este sentido, piden a los jueces que revoquen y califiquen de inconstitucionales las protecciones que existen a nivel estatal y local que protegen a la población indocumentada de la deportación.

La administración de Trump indica en el documento que “algunos de estos extranjeros encuentran un lugar seguro en las llamadas ciudades santuario, donde viven y trabajan junto a estadounidenses inocentes, que luego podrían convertirse en víctimas de sus crímenes”.

Tras la demanda el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker utilizó sus redes sociales que “al día siguiente de las elecciones, hice una promesa al pueblo de Illinois: cuando se trate de amenazas a nuestra libertad, salud o seguridad, si vienen por mi gente, vienen a través de mí”.

On the day after the election, I made a promise to the people of Illinois: when it comes to threats to our freedom, health, or security, if you come for my people, you come through me.

— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) February 6, 2025