Charlotte, NC.- Un incendio accidental registrado en una vivienda del suroeste de Charlotte el 02 de febrero provocó daños estimados en 115.000 dólares y dejó a nueve personas sin hogar, según el Charlotte Fire.

STRUCTURE FIRE UPDATE: Charlotte Fire responded to a residential fire on the 500 block of Crocus Ct. The fire was primarily contained to the laundry room. Fortunately, no injuries were reported, but nine occupants were displaced. Investigators determined the cause to be… pic.twitter.com/DFv0ZFKRo2

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) February 3, 2025