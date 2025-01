Charlotte Fire colaboran en rescata en una torre de 92 pies.

Charlotte, NC.- Charlotte Fire Department colabora en rescate de gran altura en territorio indígena en una torre de 92 pies. La operación se llevó a cabo el martes 14 de enero de 2025.

Charlotte Fire Assists with High-Angle Rescue in Indian Land

On Tuesday, Charlotte Fire assisted Indian Land Fire Department in a challenging high-angle rescue at a large structure in the 10000 block of Harrisburg Road. The incident involved a worker who sustained a leg injury… pic.twitter.com/ZogjRR2hFJ

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) January 17, 2025