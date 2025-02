La FDA aprobó nuevo analgésico no opioide para dolor agudo

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó un nuevo tipo de analgésico no opiáceo de Vertex Pharmaceuticals.

A través de un comunicado publicado en su portal web, señaló que es “un analgésico no opioide de primera clase, para tratar el dolor agudo de moderado a severo en adultos”.

“Journavx reduce el dolor al actuar sobre una vía de señalización del dolor que involucra los canales de sodio en el sistema nervioso periférico, antes de que las señales de dolor lleguen al cerebro”, destacó la FDA.

De la misma manera, señaló que Journavx es el primer fármaco aprobado en esta nueva clase de medicamentos para el tratamiento del dolor.

Al respecto, Jacqueline Corrigan-Curay, J.D., M.D., directora interina del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, afirmó que “la aprobación es un hito importante de salud pública en el manejo del dolor agudo”.

