Charlotte, NC.- El escenario y la situación son técnicamente los mismos: Mediados de enero en Mobile, Alabama. Para Morgan y Canales, este regreso marca el progreso de los Panthers.

Dan and Dave with a much more relaxed Senior Bowl this year with a year under their belt. pic.twitter.com/OLEnDBfsM4

— Kassidy Hill (@KassidyGHill) January 28, 2025