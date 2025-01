Entrada gratuita al museo para clientes de Bank of America/Merrill

Charlotte, NC.- El primer fin de semana completo de cada mes, los clientes de Bank of America y Merrill ingresan a muchos museos de todo el país de forma gratuita. El programa Museum on Us existe desde hace muchos años y es una excelente manera de probar un museo nuevo (o disfrutar de uno favorito) de forma gratuita en casa o mientras viaja.

Estos son los museos de Charlotte que participan. Museo de la Casa de la Moneda de Uptown

Museo de la Casa de la Moneda de Randolph

Museo de Arte Moderno Bechtler

Museo de Historia de Charlotte

Centro Harvey B. Gantt para las Artes y la Cultura Afroamericana