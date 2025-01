CBP activan operativos de seguridad para el Super Bowl LIX

Washington.- A tan solo pocas semanas del Super Bowl LIX, agentes Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), realizan diversos operativos para brindar toda la seguridad en el evento.

A través de su cuenta del en la red social X, indicaron que “La CBP y nuestros socios trabajan arduamente para garantizar la seguridad de este evento todos los años. Desde inspecciones no intrusivas hasta vigilancia aérea, continuaremos nuestro trabajo hasta después del pitido final”.

Detallaron en rueda de prensa que están ejecutando diversos planes de seguridad, entre ellos en “el espacio aéreo, incautaciones de derechos de propiedad intelectual, inspecciones no intrusivas del Sistema de Inspección de Vehículos y Carga, y lucha contra la trata de personas”.

