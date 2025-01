Charlotte, NC.- Sentenciaron a cuatro miembros de una red que robó más de 100 vehículos de alta gama por un valor de millones de dólares de concesionarias en todo Estados Unidos, el 16 de enero en un tribunal federal, anunció Dena J. King, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Four members of Charlotte-based multi-million dollar auto theft ring are sentenced to prison.

January 17, 2025