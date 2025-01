Fiscal general de Florida ocupará el puesto de Marco Rubio

Miami.- La fiscal general de Florida, Ashley Moody fue nombrada por el gobernador Ron DeSantis para ocupar el cargo del senador Marco Rubio.

Se conoció que el anuncio lo realizó en una audiencia, en la que varios republicanos estuvieron a favor de Moody para ocupar el importante cargo que tenía Rubio, quien fue nominado para secretario de estado en la administración de Donald Trump.

DeSantis en su cuenta en la red social X destacó que «Florida merece un senador que defienda sin complejos los principios conservadores, apoye a las fuerzas del orden, tenga un sólido historial de lucha contra la inmigración ilegal y esté dispuesto a cumplir con la agenda del presidente Trump».

«Ashley Moody demuestra su compromiso con estos principios. Floridana de quinta generación, ha servido al pueblo de Florida con honor como fiscal, jueza y procuradora general», acotó DeSantis.

Florida deserves a senator who stands unapologetically for conservative principles, supports law enforcement, has a strong record of combatting illegal immigration, and is ready to deliver on President Trump's agenda. Attorney General Ashley Moody's exemplary track record shows… pic.twitter.com/xxN6OCNrn9

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) January 16, 2025