Princesa de Gales anunció que su cáncer está en remisión

Inglaterra.- La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció que su cáncer está en remisión, por lo que se encuentra centrada en su plena recuperación.

A través de sus redes sociales, Middleton indicó que “es un alivio saber que estoy en remisión y sigo centrada en la recuperación. Como cualquiera que haya experimentado un diagnóstico de cáncer sabrá, se tarda un tiempo en ajustarse a la nueva normalidad”.

Estas declaraciones las ofreció, luego de haber visitado el hospital londinense donde se trató, lo que originó mucha incertidumbre.

Luego de su visita al hospital Royal Mardsen, destacó que “estoy expectante ante un año enriquecedor. Hay mucho a lo que mirar en el futuro”.

De la misma manera, aprovechó la oportunidad para agradecer al personal del centro que la atendió. Además, visitó a otros pacientes, así como a todos aquellos que acompañaron a los príncipes de Gales en su lucha contra la enfermedad.

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.

My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.

We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 14, 2025