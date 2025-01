Meghan Markle estrenará su programa en Netflix

California.- El próximo 15 de enero la plataforma de streaming Netflix estrenará el programa de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, llamado «With Love, Meghan».

La información la dio a conocer Markle en sus redes sociales, en la que afirmó que «¡estoy muy emocionada de compartir esto con ustedes!… Espero que disfruten del programa tanto como yo disfruté haciéndolo».

De la misma manera, Netflix reveló un anticipo de «With Love, Meghan», la cual se basará en una miniserie de ocho episodios en la que la estrella de «Suits» hablará de cocina, jardinería, manualidades, arreglos florales y los trucos para ser un buen anfitrión.

Love is in the details. ✨ With Love, Meghan, a new series, premieres January 15. pic.twitter.com/xVEqflFHED

— Netflix (@netflix) January 2, 2025