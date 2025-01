¿El primer frente frío de 2025 en NC?

Charlotte, NC.- Un frente frío traerá condiciones extremas al inicio del fin de semana, con vientos intensos y temperaturas gélidas que impactarán la región. El viernes se presenta como el punto de transición, comenzando con temperaturas frías entre 20 y 30 grados Fahrenheit. Aunque los vientos son suaves en la mañana, su intensidad crecerá a medida que el frente frío avance desde el oeste.

• A Wind Advisory is in effect for much of the mountains through 7AM Saturday where wind gusts 40-50mph are expected. Strong winds and cold temperatures will result in wind chill values below zero for elevations above 3,500ft across the mountains Friday into Saturday morning. pic.twitter.com/SR1IsIxkvZ — NC Emergency Management (@NCEmergency) January 3, 2025

«Hay una alerta de viento vigente para gran parte de las montañas hasta las 7 a. m. del sábado, donde se esperan ráfagas de viento de entre 40 y 50 mph. Los fuertes vientos y las bajas temperaturas darán como resultado valores de sensación térmica por debajo de cero en elevaciones superiores a 3500 pies en las montañas desde el viernes hasta el sábado por la mañana», escribieron en NC Emergency Management.

Durante la tarde del viernes, las temperaturas máximas oscilarán cerca de los 50 grados Fahrenheit bajo un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, los vientos soplarán desde el oeste con velocidades de entre 10 y 20 millas por hora, alcanzando ráfagas de hasta 30 millas por hora en algunos momentos.

Además, los condados Ashe, Avery y Watauga estarán bajo una alerta de viento desde las 7:00 p. m. del viernes hasta las 7:00 a. m. del sábado. Estas zonas montañosas podrían experimentar ráfagas de hasta 50 millas por hora, especialmente en las laderas orientadas al oeste y en las elevaciones más altas.

A cold surge will bring gale force gusts over our coastal waters tonight. On land, we'll be dealing with some passing clouds during the day and sub-freezing low temperatures tonight#ILMwx #NCwx #SCwx pic.twitter.com/Rx9z0mL84k — NWS Wilmington, NC (@NWSWilmingtonNC) January 3, 2025

En paralelo, un aviso de clima invernal estará vigente desde las 10:00 a. m. del viernes hasta la medianoche, con probabilidad de acumulaciones de nieve intermitentes durante todo el día. Estas condiciones afectarán principalmente a los condados montañosos, donde el viento y la nieve se combinarán para generar un entorno difícil. Por la noche, las temperaturas descenderán a niveles extremadamente bajos, oscilando entre 10 y 20 grados Fahrenheit. En los condados montañosos, la sensación térmica podría ser negativa.

El sábado continuará con temperaturas gélidas. Aunque el sol estará presente, las máximas no superarán los 40 grados Fahrenheit. Los vientos, aunque menos intensos que el viernes, seguirán siendo un factor a considerar al inicio del fin de semana. El domingo, por su parte, traerá un cambio en el panorama, con lluvias que marcarán el cierre del fin de semana.

• A Wind Advisory is also in effect for portions of the Outer Banks through 7AM Saturday where wind gusts up to 45mph are expected. The threat for minor coastal flooding and a Coastal Flood Advisory is in place for Ocracoke and Hatteras Islands through 10AM Saturday. pic.twitter.com/VZPcKZdPIS — NC Emergency Management (@NCEmergency) January 3, 2025

La próxima semana continuará con un clima invernal. Las temperaturas máximas rondarán los 50 grados Fahrenheit al inicio de la semana laboral, mientras que las mínimas oscilarán entre los 20 y 40 grados hasta mediados de semana. También existe la posibilidad de condiciones invernales adicionales debido a las lluvias previstas.

Finalmente y ante estas condiciones meteorológicas extremas, se recomienda tomar precauciones, especialmente en las zonas montañosas afectadas por el viento y la nieve. Abríguese adecuadamente y limite las actividades al aire libre, particularmente durante las horas de mayor intensidad del viento.

