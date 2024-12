Beyonce sorprendió a la fanaticada de la NFL en el debut de Netflix

Houston.- La cantante estadounidense sorprendió a la fanaticada de la NFL tras su presentación en el medio tiempo en el estadio NRG en Houston, Texas.

El majestuoso evento realizado el miércoles 25 de diciembre en el juego entre los Texans y los Baltimore Ravens de la NFL.

Asimismo, el juego fue transmitido por primera vez en Netflix, en la que millones de personas pudieron disfrutar las canciones de su más reciente álbum “Cowboy Carter”.

Beyonce lució en la presentación un leotardo blanco con detalles plateados, con botas que dejaban ver sus muslos.

Enjoy the Ho Ho Ho-down all over again.

Beyoncé’s show-stopping #NFLonNetflix Halftime performance will be available on Netflix as a standalone special. Coming soon… pic.twitter.com/TQZnbZ3Y2e

— Netflix (@netflix) December 26, 2024