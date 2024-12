Alertan sobre el incremento de casos de Covid-19

Washington.- Autoridades de salud en Estados Unidos advirtieron sobre el incremento de los casos de Covid-19 durante estas fechas navideñas.

Expertos explicaron a diversos medios de comunicación que los días feriados y el pico de los viajes, el Covid-19 vuelve a aumentar en todo el país.

Asimismo, alertaron que la oleada invernal del virus de este año inició más tarde de lo habitual por lo que se puede originar un posible aumento «silencioso» de la transmisión durante los días festivos.

Las autoridades detallaron que es «silencioso», ya que se produce tras un largo periodo de actividad Covid-19 inusualmente baja este otoño, por lo que muchas personas no son conscientes de que los casos han aumentado bruscamente en las dos últimas semanas, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En este sentido, indicaron que las personas no saben del riesgo del aumento de los casos de Covid-19, por lo que muchos presentan algunos síntomas leves y no se realizan la prueba, lo que puede originar que el virus se propague en las reuniones navideñas, durante los viajes y en otros lugares.

Al respecto, el profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane y experto en salud pública, doctor Michael Hoerger, señaló que «hay muchas probabilidades de que mucha gente enferme en las próximas dos semanas y no sea consciente de ello. La mayoría de la gente no está siguiendo los datos de los CDC, por lo que su única forma de saber si estamos en una oleada es si han enfermado”.

#STATOFTHEDAY During 2013-2022, the percentage of emergency department visits with an influenza test ordered or provided increased significantly, from 2.5% in 2013 to 10.9% in 2022. https://t.co/nCJRRL10bf pic.twitter.com/OSDPUrAlK5

— NCHS (@NCHStats) December 17, 2024