Heritage Invitational se expande por tercer año para 2025

Charlotte, NC.- Los entusiastas de los automóviles podrán disfrutar de una exhibición inigualable de algunos de los automóviles más buscados del mundo de una reconocida clase de coleccionistas cuando el Heritage Invitational 2025 culmine una celebración de tres días de todo lo relacionado con el sector automotriz con su concurso de clase mundial el sábado 5 de abril de 2025 en el Ten Tenths Motor Club en Charlotte Motor Speedway.

