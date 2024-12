Estadounidenses deberán solicitar permiso ETA para viajar a Reino Unido

Reino Unido.- El Reino Unido emitió un nuevo sistema de autorización electrónica de viaje (ETA), para varios países, especialmente para Estados Unidos.

A través de un comunicado se conoció que el programa tiene como objetivo digitalizar sus fronteras y mejorar el control migratorio, con una implementación completa prevista para abril de 2025.

En este sentido, los estadounidenses que desean viajar a Reino Unido deberán contar con una solicitud ETA a partir del 8 de enero de 2025.

De la misma manera, los residentes de Canadá, Australia y de países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile y Uruguay, también deberán solicitar el permiso a partir del 2025.

Ver más: Más de 157 millones de consumidores realizarán compras el «Súper Sábado»

Es de mencionar, que el gobierno de Reino Unido destacó que la ETA no es una visa, sino un permiso electrónico que los viajeros deberán solicitar antes de ingresar a Reino Unido para estancias cortas.

Al mismo tiempo compararon este nuevo sistema con ESTA de Estados Unidos o al ETA de Canadá. También se alinea con el ETIAS que la Unión Europea planea implementar en 2025.

Por otro lado, se conoció que los solicitantes que desean viajar deben completar un formulario en línea, donde tendrán que proporcionar datos biográficos, biométricos y de contacto, así como una fotografía. La información será comparada con bases de datos de seguridad, y, en la mayoría de los casos, la autorización será aprobada en un plazo de tres días.

Did you know? U.S. citizen tourists will need an Electronic Travel Authorization (ETA) for traveling to the United Kingdom starting January 8, 2025! See full ETA Guidance at: https://t.co/J6scxMKxhv pic.twitter.com/O4tzBjAeMo

— Travel – State Dept (@TravelGov) December 19, 2024