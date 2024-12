Charlotte, NC.- Major League Soccer anunció este 19 de diciembre el calendario de la temporada regular de la MLS 2025 y los detalles de transmisión. Con esto, se dieron a conocer cuáles serán los partidos del Charlotte FC.

The schedule is officially out. Let’s make some history 𝐅𝐨𝐫 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 👑

🔗: https://t.co/K5SgSbDSXI pic.twitter.com/yOQGcKRqYs

— Charlotte FC (@CharlotteFC) December 19, 2024