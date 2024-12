La MLS ocupa el segundo lugar de asistencia del mundo

Charlotte, NC.- La asistencia total de la Major League Soccer (MLS) para la temporada regular de 2024 y los Audi MLS Cup Playoffs ocupa el segundo lugar en el mundo entre todas las ligas de fútbol, ​​según datos de Opta.

Entering MLS Cup 2024 presented by Audi, @MLS' 2024 total attendance of more than 12.1 million fans ranks as the second most among all global soccer leagues, behind only the English Premier League. pic.twitter.com/SXOaY1BpR4

— MLS Communications (@MLS_PR) December 5, 2024