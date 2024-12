Detienen a 14 personas vinculadas al Tren de Aragua en Denver

Denver.- Autoridades policiales de la ciudad de Aurora en Denver lograron detener a 14 personas que estarían vinculadas con la banda peligrosa venezolana el Tren de Aragua.

Las autoridades indicaron que el procedimiento se originó cuando más de una decena de personas ataron, golpearon y aterrorizaron a un hombre y una mujer en un problemático complejo de apartamentos ubicado en la ciudad de Aurora.

Aurora PD Chief says “this is 100% gang activity” and “there is a high assumption they may be affiliated with the Tren de Aragua gang” but can’t 100% verify that at this time pic.twitter.com/hC2Ir2ZnME

NEW: 15 people arrested for a home invasion/kidnapping/assault at troubled Aurora apartment complex

Al respecto, el jefe de policía de Aurora, Todd Chamberlain, precisó que aparentemente se trata de un ataque relacionado con actividad de pandillas contra dos inmigrantes venezolanos.

De la misma manera, señaló que según la policía, entre 13 y 15 personas armadas abordaron al hombre y a la mujer en su apartamento, el cual se ubica dentro de un complejo de seis edificios.

Chief Todd Chamberlain is hosting a press conference at 10a regarding the overnight detainment of multiple people following an armed home invasion.

Here is the link for that live-stream: https://t.co/IkfRqOtZSc pic.twitter.com/L1vR6WHjwS

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) December 17, 2024