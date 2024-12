OMS alerta que emergencia climática es “fundamentalmente una crisis de salud”

New York.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que la emergencia climática es “fundamentalmente una crisis de salud”.

Esta advertencia la dio a conocer el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus en su discurso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que alertó que ya no es una situación “hipotética del futuro, está aquí y ahora”.

De la misma manera, lamentó que “no se está haciendo lo suficiente” porque “urge tomar medidas”.

Por otro lado, el director del organismo de salud precisó que abordar el cambio climático es “una cuestión de equidad”.

While the climate crisis is multi-faceted, from the perspective of @WHO, it is fundamentally a health crisis.

I was privileged to appear before the International Court of Justice @CIJ_ICJ today and present the evidence on the health impacts of climate change that my colleagues… pic.twitter.com/43GieSX72N

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 13, 2024