Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg anunció el lanzamiento de la nueva Unidad de Investigación de Accidentes Civiles (CCI), que responderá a accidentes automovilísticos menores que no impliquen lesiones. La unidad está compuesta por civiles que fueron capacitados por oficiales juramentados y recibieron certificación a través de la Academia de Justicia de NC.

Today, CMPD’s new Civilian Crash Investigation (CCI) Unit is on the road responding to minor non-injury crashes throughout Charlotte. CCI allows patrol officers to be dispatched to higher priority calls for service while working to reduce the time motorists wait for a crash… pic.twitter.com/L5OsZYInDG

— CMPD News (@CMPD) December 12, 2024