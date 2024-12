Charlotte, NC.- Charlotte Fire Department investiga las causas de un incendio comercial. El Departamento de Bomberos informó que el hecho ocurrió el martes 3 de diciembre durante la madrugada en la cuadra 5100 de Monroe Rd.

Early Morning Commercial Fire on Monroe Rd.

Charlotte Fire responded to a structure fire early this morning at the 5100 block of Monroe Rd. Calls began coming in at 12:47 AM, and the first unit arrived on scene by 12:51 AM to find fire and smoke showing from a two-story… pic.twitter.com/9Kkt5lOUIl

