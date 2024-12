Fiscal de la CPI exige al gobierno de Maduro la liberación de los presos políticos

La Haya.- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, exigió al gobierno de Nicolás Maduro a liberar a los adolescentes y presos políticos que se encuentran en Venezuela.

Estas declaraciones las ofreció durante la reunión anual de países miembros de la CPI, en la que Khan insistió sobre “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”.

Además, lamentó que no ha “visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba”.

