4 desfiles de barcos iluminados navideños

Acitividad: Desfile de barcos de la aurora boreal del Lake Norman

Sábado 14 de diciembre de 2024

Horario: De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Por lo general, la mejor zona de visualización era Apps & Taps, 155 Pinnacle Lane, Mooresville, NC. Aunque el desfile pasa por Stumpy Creek Park, no se ha confirmado si estará abierto durante el desfile. El desfile beneficia a Tunnel to Towers Foundation y Hope of Mooresville.