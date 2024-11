New York reduce significativamente los migrantes en albergues

New York.- Las autoridades de New York anunció la reducción de al menos 60.000 migrantes en los albergues, tras las nuevas policías migratorias.

La información la dio a conocer el alcalde Eric Adams, quien detalló que “ya no estamos en situación de emergencia”. Al mismo tiempo recordó que en octubre de 2022 declaró una emergencia calificando de “insostenible” el flujo de miles de migrantes y la demanda sobre la ciudad para proveer vivienda, alimentos, escuelas y otras ayudas.

“Gracias a programas como es limitar estadía y a los servicios de apoyo, hemos podido reducir la población de migrantes de 220.000 a unos 60.000”, precisó Adams.

Trabajará con Trump para New York

De la misma manera, fue consultado sobre las políticas que piensa implementar la nueva administración de Donald Trump, en la que Adams destacó que su función como alcalde significa que habrá que “trabajar con ella”.

“Lo que he dejado claro es que me he comunicado con el presidente entrante. Mi trabajo no es luchar contra la nueva administración, sino trabajar con ella. Y todas las conversaciones que he tenido con él han girado en torno a la forma de cumplir con New York”, destacó.

Asimismo, indicó sobre una llamada con Donald Trump “para decirle que hay muchos problemas aquí en la ciudad que queremos abordar junto con la administración”. Sin embargo, no especificó qué problemas o si hablaron de las deportaciones masivas que el ahora presidente electo prometió durante su campaña electoral.

“Pagamos 6.400 millones de dólares de los contribuyentes para hacer frente a la crisis de los migrantes y los solicitantes de asilo. El gobierno federal solo nos ha dado unos 200 millones de dólares. Eso es realmente lamentable y preocupante para mí y para muchos contribuyentes de la ciudad”, destacó.

