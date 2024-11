216 nuevos puestos de trabajo en Mecklenburg

Charlotte, NC.- RXO, una empresa de transporte de carga de alta tecnología, ampliará sus operaciones en su sede del condado Mecklenburg. La empresa invertirá 13,7 millones de dólares y creará 216 nuevos puestos de trabajo en el submercado de Ballantyne durante los próximos años.

Today, with the state of North Carolina and the city of Charlotte, we announced our plans to expand our operations in Charlotte. This is exciting news that reflects our commitment to growing RXO’s footprint and investing in our people. #GrowGrowRXO https://t.co/tSwJAWbgpM https://t.co/PqAhcXTbdH

— RXO (@rxoinc) November 26, 2024