Pa-Modou Kah deja Charlotte FC

Charlotte, NC.- El entrenador asistente del Charlotte FC, Pa-Modou Kah, dejó el Club para asumir el papel de entrenador en jefe del USL Club Phoenix Rising FC.

Assistant Coach Pa-Modou Kah has joined Phoenix Rising FC as their new head coach.

Thank you for everything, Pa 🤝 pic.twitter.com/nMp911Y3H3

— Charlotte FC (@CharlotteFC) November 18, 2024