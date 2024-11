Shakira relevó las condiciones para ganar el Lamborghini Urus

Miami.- La cantante colombiana Shakira cumplió la promesa a sus seguidores revelando las condiciones para ganar el lujoso Lamborghini Urus.

A través de sus redes sociales enfatizó que será exclusivamente para residentes en Estados Unidos.

Asimismo, indicó que el sorteo se llevará a cabo en el programa Despierta América, del canal Univisión.

“No es necesaria ninguna compra. Abierto solo para residentes de EE.UU. mayores de 18 años. Finaliza: 29/11/24. El ganador será anunciado en vivo en Despierta América el 6 de diciembre. Para instrucciones y reglas oficiales, visita elcarrodeshakira.com”.

Ver más: Shakira anunció las nuevas fechas de su gira de conciertos

Habló sobre lo que significó el carro en su vida

De la misma manera, publicó un emotivo mensaje sobre lo que significó el Lamborghini Urus afirmando que vivió momentos importantes cuando llegó de nuevo a radicarse en Miami.

“Viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté canciones con mis hijos y celebré la amistad”, destacó Shakira

Por último señaló que “el carro, la ropa, las cosas materiales… No nos transforman: los vínculos, sí. La familia, los amigos, los vecinos. Este carro ahora quiero regalarlo a alguien que lo disfrute, como lo disfruté yo. Es mi forma de agradecer tanto amor y acompañamiento y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo”.

Video: Invitan a recolecta de juguetes el sábado 23 de noviembre