Robert F. Kennedy Jr el nuevo secretario de Salud de Trump

Washington.- Robert F. Kennedy Jr fue nombrado como secretario de Salud y Servicios Humanos, por el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.

El anuncio fue confirmado a través de un comunicado en sus redes sociales, en la que señaló que «por demasiado tiempo, los estadounidenses han sido aplastados por el complejo alimentario industrial y las compañías farmacéuticas que se han dedicado al engaño, la información errónea y la desinformación en lo referente a la salud pública».

Ver más: Trump sigue anunciando los cargos para su gabinete

«Hará que estas agencias gubernamentales de salud retomen las tradiciones de excelencia de la investigación científica y se conviertan en un modelo de transparencia para acabar con la epidemia de enfermedades crónicas y hacer Estados Unidos grande y saludable otra vez», destacó Trump.

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2024