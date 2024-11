Marco Rubio podría ser el secretario de Estado de Trump

Washington.- El senador cubano-estadounidense, Marco Rubio podría ser el secretario de Estado, de la nueva administración del republicano Donald Trump.

La noticia la han dado a conocer varios medios de comunicación que han señalado que esta decisión aún podría cambiar. Sin embargo, parece probable la elección de Rubio, de 53 años, especialmente después de que el exmandatario considerase nombrar al senador como su compañero de fórmula, antes decantarse finalmente por JD Vance.

Tras conocer el posible nombramiento de Rubio, senadores han celebrado la decisión de Trump.

«Sé que va a hacer un tremendo trabajo en Washington”, afirmó el senador Rick Scott, quien en su cuenta en la red social X manifestó su emoción por el cargo que desempeñará su amigo y colega de Florida.

Asimismo, a su juicio Rubio restaurará el liderazgo estadounidense en todo el mundo, especialmente en América Latina, porque considera que él representa a EE.UU. con dignidad y coraje.

“Ha sido un honor servir a la gente de Florida junto a él y esperamos continuar nuestro trabajo juntos”, culminó el exgobernador de Florida.

I’m thrilled for my friend, Florida colleague, and our next Secretary of State @marcorubio!

He will restore American leadership around the world, especially in Latin America, as he represents the United States with dignity and courage!

It’s been an honor to serve the people of… pic.twitter.com/wO39115QO2

— Rick Scott (@ScottforFlorida) November 12, 2024