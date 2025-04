Alertan a los viajeros sobre los cascarones por las festividades de Pascua

Washington.- A tan solo pocas semanas de las celebraciones de Pascua, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB) recordó a los viajeros que que los cascarones (cáscaras de huevo rellenas de confeti) están restringidos a 12 por pasajero.

A través de un comunicado publicado en su página web indicaron que los cascarones “pueden estar decorados, grabados o pintados, pero deben estar limpios, secos y libres de residuos de huevo. Pueden contener confeti”.

De la misma manera, detallaron que “los cascarones son un producto restringido por la CBP para prevenir la propagación de la enfermedad virulenta de Newcastle y la influenza aviar altamente patógena a través de cáscaras de huevo contaminadas. La enfermedad virulenta de Newcastle es una enfermedad viral altamente contagiosa y mortal que afecta a un número considerable de especies de aves, atacando los sistemas respiratorio, nervioso y digestivo. La mortalidad alcanza hasta el 90 % de las aves expuestas”.

Keep Easter travel egg-citing by knowing the restrictions on cascarones (confetti-filled eggshells) and other egg-related items. These restrictions help prevent the further spread of avian-related diseases and viruses.

