Autoridades en EE.UU. en alerta por tormenta invernal

Dakota.- Autoridades en diversas ciudades de Estados Unidos, se encuentran en alerta tras una tormenta invernal que se registra en las próximas horas.

A través del Servicio de Meteorología de Estados Unidos, advirtieron que la “tormenta invernal afectará las llanuras del norte y el Alto Medio Oeste a partir del martes 1 de abril”.

Detallaron que “un sistema de tormentas que se fortalece en las llanuras centrales traerá el potencial de una tormenta de nieve de gran impacto en abril a las Dakotas y al centro/norte de Minnesota entre el martes y el miércoles 2 de abril”.

❄️Winter storm to impact the Northern Plains & Upper Midwest beginning on Tuesday❄️

Another Late Season Winter Storm

A strengthening storm system in the Central Plains will bring the potential for an impactful April snowstorm to the Dakotas and central/northern Minnesota Tuesday… https://t.co/LcQBi4Jkrx

— National Weather Service (@NWS) March 31, 2025