Voto Latino espera registrar 800.000 electores hispanos

Washington.- La reconocida organización Voto Latino en Estados Unidos anunció que espera inscribir hasta 800.000 electores nuevos de esa comunidad para las próximas elecciones presidenciales.

Al respecto, María Teresa Kumar, la presidenta de Voto Latino, enfatizó que esa suma es suficiente para influir en las elecciones si los márgenes en los estados «péndulo» son tan estrechos como lo fueron en 2020.

Explicó que a dos semanas del comienzo del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU., varios grupos latinos movilizan sus últimos esfuerzos para fortalecer su poder político.

Por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados (Naleo) destacó que en sus proyecciones tienen un “récord” de 17,5 millones de hispanos acudirá a las urnas en noviembre próximo.

Por otro lado, según una encuesta de Voto Latino, reveló que Harris mejoró significativamente el desempeño de los demócratas entre los votantes latinos en comparación con el presidente Joe Biden.

Voto Latino, the leading civic engagement organization focused on educating and empowering a new generation of Latino voters, officially endorses Vice President Kamala Harris in her campaign to be the next President of the United States. pic.twitter.com/pMIR82a6GN

— Voto Latino (@votolatino) July 22, 2024