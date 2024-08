Dos venezolanos fueron condecorados por salvar a una mujer

New York.- Funcionarios policiales de New York condecoraron a dos venezolanos que arriesgaron su vida al momento de salvar a una ciudadana.

A través de la cuenta en la red social X, la Policía de New York explicó que el pasado 28 de julio los migrantes arriesgaron su vida al detener a un sospechoso buscado por apuñalamiento.

“Dos valientes pasajeros fueron más allá y también HICIERON algo. Hoy, reconocimos a Josnan y Alexander con el premio al ciudadano destacado. Juntos, ayudaron @NYPDTransit los oficiales Singh y Velasquez a detener a un sospechoso buscado por apuñalamiento”, destacó el escrito.

On a daily basis, we encourage New Yorkers that "If you see something, say something", but on July 28, two brave straphangers went above & beyond, and also DID something.

Today, we recognized Josnan & Alexander with the Outstanding Citizen Award. Together, they assisted… pic.twitter.com/BbMc1bPk0l

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 20, 2024