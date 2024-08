Vance afirmó que deportarán a los «criminales más violentos»

New York.- El candidato republicano a la vicepresidencia JD Vance, afirmó que si llega a ganar los primeros que deportará son a los “criminales más violentos».

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista, en la que indicó que su gobierno va a “deshacer” la política migratoria de la administración de Joe Biden.

“Si quieres tomar control del problema de la inmigración ilegal, debes frenar el sangrado. Eso significa deshacer todo lo que Kamala Harris hizo prácticamente en el día uno de la Administración”, afirmó.

Ver más: Trump visita la frontera de Arizona con México

De la misma manera, enfatizó que se debe “reimponer las deportaciones, parar la detención y liberación, parar de dar asilo a cada persona que llega y dice que necesita asilo, y parar de dar libertad condicional en masa. Esas políticas son el motivo por el que tenemos la crisis de inmigración que tenemos”.

To fix the immigration problem, we need to stop catch and release. We need to stop granting asylum to every single person who comes here, and we need to stop granting mass parole.

In other words, we need to fire Kamala Harris and let President Donald Trump do what he does best. pic.twitter.com/TpnYzL2cAI

— JD Vance (@JDVance) August 25, 2024