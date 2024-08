Charlotte FC anunció fichaje de Tim Ream

Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció el fichaje del defensa de la selección nacional estadounidense, Tim Ream, así lo dieron a conocer el 07 de agosto a los medios de comunicación.

Charlotte FC confirmó que el Club firmó al defensor de la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos, Tim Ream, con un contrato hasta 2026 con una opción para 2027.

«Estoy muy emocionado de unirme a Charlotte FC y regresar a los EE. UU. para este próximo capítulo de mi carrera», dijo Ream.

“En todas mis conversaciones con la gente del Club, quedó claro que esta organización y ciudad eran los lugares adecuados para que mi familia y yo continuaramos nuestro viaje. Estoy aquí para ganar y espero conocer al equipo mientras nos preparamos para una racha clave de partidos que nos impulsará hacia los playoffs mientras luchamos por nuestro primer trofeo”.

Ream será elegible para ser seleccionado para el próximo partido del Club contra New York Red Bulls el 24 de agosto.

«Tim ha sido una piedra en la defensa del Fulham durante la última década y ha demostrado ser uno de los mejores defensores centrales que jamás haya producido Estados Unidos», dijo el director general Zoran Krneta.

“Sus credenciales en la Premier League y la Copa del Mundo hablan por sí solas, y siempre ha estado presente en los grandes momentos para el club y el país. Llega a nosotros en buena forma y mejora una defensa que ya es excelente mientras nos preparamos para el tramo final de la temporada para clasificarnos para los playoffs!.

El cotizado deportista pasó las últimas nueve temporadas con el Fulham FC tanto en la Premier League inglesa como en el campeonato inglés. Amasó 312 apariciones con los Cottagers y ayudó a asegurar el ascenso a la Premier League en tres ocasiones.

En una campaña estelar 2022-2023, Ream jugó 33 apariciones en la Premier League y ayudó al club del oeste de Londres a terminar en la mitad superior de la máxima categoría inglesa por primera vez en más de una década. Fulham ascendió tres veces durante el mandato de Ream en el oeste de Londres, y el club ganó el campeonato de EFL en 2022 y llegó a los playoffs en 2018 y 2020.

Su excelente forma en el club le valió un lugar en el once inicial de la Selección Nacional Masculina de EE. UU. para los cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. En total, el defensa central ha disputado 61 partidos internacionales con Estados Unidos desde que debutó a los 23 años en 2010. Durante el verano, Ream fue titular en todos los partidos de la USMNT en la Copa América 2024.

Ream comenzó su carrera en la Major League Soccer con los New York Red Bulls después de ser seleccionado en el puesto 18 del SuperDraft de la MLS de 2010. El nativo de St. Louis jugó 65 partidos con los Red Bulls antes de fichar por el Bolton Wanderers de la Premier League.

El defensa central jugó 126 veces con el Bolton y fue elegido Jugador de la Temporada por su afición tras sus dos últimas temporadas con los Wanderers.

