Tres estadounidenses llegaron al país tras un intercambio con Rusia

Washington.- La noche de este jueves 01 de agosto llegaron a Estados Unidos tres estadounidenses que se encontraban detenidos en Rusia.

Los estadounidenses los liberaron tras el mayor intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. El cual fue catalogado por muchos como un momento histórico.

Los liberados fueron el reportero de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, el ex infante de Marina estadounidense Paul Whelan y la periodista ruso-estadounidense, Alsu Kurmasheva.

Welcome home, Paul, Evan, and Alsu. You're right where you belong. pic.twitter.com/PIp7ghOs7z

Al momento de llegar a EE.UU. fueron recibidos con lágrimas y abrazos por sus alegres familias en la Base Conjunta Andrews de Maryland.

Además en el lugar estuvieron el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

El primer mandatario a la llegada de los estadounidenses destacó la importancia de las alianzas y la diplomacia para garantizar el acuerdo.

Every parent, child, spouse, and loved one who joined me in the Oval Office today has been praying for this day for a long time.

In just a few short hours when our fellow Americans return home, those prayers will be answered. pic.twitter.com/2xglu30HE9

— President Biden (@POTUS) August 2, 2024