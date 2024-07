Inside Out 2 impone una marca de recaudación en 2024

Orlando.- La película Inside Out 2 superó los mil millones de dólares en recaudación a nivel global este año en apenas 19 días después de su estreno.

La información la dio a conocer Disney a través de un comunicado que resaltó sobre un hito para una película animada al haber conseguido esa recaudación en tiempo récord.

#InsideOut2 is a global phenomenon and now the #1 movie in the world! 🥳

— Disney (@Disney) June 15, 2024

— Disney (@Disney) June 15, 2024