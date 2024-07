Rescatan a 54 migrantes cuando intentaban llegar a EE.UU.

Texas.- Al menos 54 migrantes fueron rescatados durante las últimas horas que intentaban cruzar por el Río Bravo para llegar a Estados Unidos.

La información la dio a conocer la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), que explicó que durante el procedimiento estuvieron agentes migratorios de Estados Unidos y bomberos de Sunland Park, Nuevo México.

De la misma manera, señalaron que tras el arduo trabajo los funcionarios de migración logaron poner a salvo a los migrantes que cruzaban el Río Bravo.

When crossing the border, smugglers often pack as many migrants as they can into locked houses with little to no sunlight, poor ventilation, and unsanitary conditions, making the houses a breeding ground for contagious diseases.

— CBP (@CBP) July 11, 2024