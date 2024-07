Charlotte, NC.- El fútbol americano se encuentra de luto, tras la muerte de tres jóvenes promesas que perecieron en un accidente de tránsito ocurrido el fin de semana en Maryland.

Entre las víctimas se encuentra un ex Charlotte 49er, identificado como Isaiah Hazel, de 23 años, de este accidente nocturno registrado en el Condado Prince George, según dijo la policía.

En el trágico suceso también falleció el joven promesa de la NFL, Khyree Jackson, de 24 años. En una tercera víctima mortal, fue confirmado Anthony Lytton Jr.

The NFL family is deeply saddened and devasted by the passing of Vikings rookie Khyree Jackson.

Our thoughts and condolences are with his family, loved ones and everybody involved in this tragic accident. pic.twitter.com/Qj2rc4YgNv

