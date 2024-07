Localizan a más de 30 niños desaparecidos en operativo policial

Miami.- Un operativo policial que fue denominado “Te vamos a Encontrar”, funcionarios policiales lograron localizar a 31 niños desaparecidos.

En rueda de prensa, la fiscal estadal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle indicó que la operación policial a nivel nacional fue ejecutada en zonas con un alto número de menores desaparecidos.

Explicó que durante el operativo lograron localizar en diez días a 31 niños desaparecidos en el condado.

Today, Director Stephanie Daniels and members of the MDPD joined @KathyFndzRundle, @ChiefJamesReyes, and our local, state and federal law enforcement partners for a press conference on operation “We will find you,” a nationwide initiative involving federal, state and local… pic.twitter.com/eJBXV4C4Mr

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 1, 2024