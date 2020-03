SHARE ON:

Florida – Estados Unidos.- Como una medida de prevención acertada ante la pandemia del Covid-19 autoridades sanitarias de todo el mundo han manifestado la necesidad de que las personas que se encuentran en los más de 155 países donde se presentan casos del coronavirus se mantengan en sus hogares, varios artistas se han sumado a la medida y a través de la campaña #Yomequedoencasa o #StayHome (en inglés) han enviado a sus seguidores mensajes alentadores y recomendaciones para evitar el contagio.

A través de su cuenta en Instagram, el cantante puertorriqueño Ricky Martin compartió un video en el que animó a sus millones de seguidores a quedarse en sus hogares.

«Como ciudadanos pensantes la información que tenemos nos dice que la única manera de detener el monstruo es con distanciamiento social, así que con una buena actitud aceptemos esta nueva realidad», es parte del mensaje de Ricky Martin.

El boricua también agregó que muchos amigos que tiene en China y en Italia le han indicado que si «pudieran viajar al pasado con la información que se tiene ahora sobre el COVID-19 su actitud sería diferente y se quedarían en casa».

El colombiano Sebastian Yatra también se ha unido a la campaña #Yomequedoencasa #StayHome. En un post en su cuenta en Instagram le ofreció a sus sus fans un cover del tema Never be alone, de Shawn Mendes.

Sentando en el patio de una casa y acompañado de su guitarra a Yatra se le pudo ver interpretando la canción.

Es valido recordar que Yatra más allá de sumarse a la campaña #Yomequedoencasa #StayHome, también decidió someterse a un aislamiento voluntario por Covid-19 tras haber viajado a España

«No tengan miedo si hacemos las cosas como nos ordenan creo que podemos estar seguros todos. A guardarse por la familia, cojan este tiempo para reflexionar, para pasarla bien…», dijo el reguetonero Tito ‘el Bambino’ en un video en el que también recomendó quedarse en casa. #Yomequedoencasa #StayHome.