Los Ángeles – Estados Unidos.- Hace dos años y durante la celebración del mes LGTBI, la actriz Rosario Dawson hizo público un cariñoso post en su cuenta de Instagram en el que celebraba la fecha.

“¡Feliz mes del orgullo! Mando amor a mis compañeros lgbtq+”, señaló la intérprete. “Seguid siendo fuertes frente a la adversidad. Fuertes y orgullosos”.

Pese a que el mensaje llamó fuertemente la atención de los fans de Dawson, ella no habló en ese momento sobre su sexualidad, aunque muchos mensajes de sus seguidores decían que con esas lineas la neoyorquina había “salida del armario”.

El momento llegó y en este 2020 la actriz ha decido hablar sobre su afinidad sexual y también sobre su noviazgo con un senador. Dawson contó que no se autopercibe heterosexual.

“La gente seguía diciendo que salí del clóset, no lo hice. Quiero decir, no es inexacto, pero nunca salí. Supongo que estoy saliendo ahora. Nunca he tenido una relación en ese espacio [el LGBTQ+], por lo que nunca lo sentí como un auténtico llamado”, dijo Dawson.

La actriz dice estar felizmente en pareja con el referente demócrata de la Costa Este, Cory Booker.

“Estamos entusiasmados con lo que podemos crear juntos… Siento mucha vida por delante. Es hermoso sentirme cuidada y cuidarlo. Nunca he estado tan cerca de alguien. Nos aseguramos de conectarnos”, exclamó.

Con tan solo dieciséis años todos conocimos a Rosario Dawson en ‘Kids’ (Larry Clark, 1995) y, desde entonces, no ha dejado de darnos alegrías en la pequeña y gran pantalla. ‘La última noche’ (Spike Lee, 2002), ‘MIIB: Hombres de negro II’ (Barry Sonnenfeld, 2002), ‘Alejandro Magno’ (Oliver Stone, 2004), ‘Sin City’ (Robert Rodriguez, Frank Miller, 2005), ‘Clerks II’ (Kevin Smith, 2006), ‘Death Proof’ (Quentin Tarantino, 2007), ‘Trance’ (Danny Boyle, 2013) o en las series de Marvel de Netflix.

En este 2020, la actriz participará en ‘Los nuevos mutantes’ (Josh Boone, 2020), en la serie de USA Network ‘Briarpatch’ y, si tenemos suerte, en próximas temporadas de ‘The Mandalorian’.