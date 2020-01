Charlotte-Estados Unidos.-La ciudad de Charlotte finalmente ha revelado algunos de sus planes para rezonificar el antiguo sitio del Eastland Mall, incluida la sede del nuevo equipo de Major League Soccer.

La aplicación de rezonificación del miércoles significa que la ciudad ahora está comenzando el proceso de transformar la antigua ubicación de Eastland en un desarrollo de uso mixto. Hay tres parcelas principales en la aplicación. Son las oficinas centrales de Charlotte MLS, que incluyen una instalación de práctica y varios campos de fútbol, ​​un espacio comercial con posibles restaurantes, tiendas y hoteles, además de un área residencial con hogares para principiantes y unidades multifamiliares.

La ciudad también está solicitando ocho acres adicionales para el sitio, lo que eleva el total a 78 acres. El personal de la ciudad dice que eso ayudará con el espacio MLS para el proyecto. La aplicación solicita notablemente la opción de tener una instalación con cúpula de burbuja.

«Ya sabes, es un paso más adelante», dijo Tracy Dodson, asistente del administrador de la ciudad. «Es realmente emocionante y algo que la comunidad [ha querido] tanto tiempo y la ciudad también, finalmente está comenzando a llegar a la realidad».

Dodson también señaló que las instalaciones de práctica de MLS y otros desarrollos probablemente no se completarán hasta después de 2022, mucho después del comienzo de la temporada de 2021 MLS.

Una reunión de la comunidad está prevista para marzo. Si se aprueba la solicitud, habrá una audiencia pública en el ayuntamiento en abril, con una votación por el consejo que se realizará en mayo como muy pronto.

#Breaking: @CLTgov files a rezoning application for Eastland site transformation. Area 1 includes commercial space, area 2 is the place where a @CharlotteMLS practice facility/fields/HQs would be, area 3 is residential space. @wcnc #CLTCC pic.twitter.com/uw90sFrJge

— Hunter Sáenz (@Hunt_Saenz) January 29, 2020