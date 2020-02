SHARE ON:

México.- Fatima, un nombre que México ya no olvida, la menor de 7 años a la que secuestraron y le arrancaron la vida. La madre de presunta responsable de su feminicidio, hoy pide protección para su hija. Giovana y Mario, afrontarán los cargos. Lo cierto, es que de acuerdo a Ana Katiria Suárez, quien es abogada de la mamá de Fátima, el caso avanza de forma correcta.

Tal parece, que en un lapso de cuatro meses, se concluirá la carpeta de investigación. El hecho es que Giovana y Mario, van afrontar los mismos cargos, secuestro agravado y feminicidio, es decir, podrían recibir una pena de más de 80 años. Por cierto, la abogada de la mamá de Fátima, declaró que no va a recibir ningún tipo de honorario, asegura que no existe el precio para cobrar algo de esta magnitud, reseñaron Agencias.

Presuntos feminicidas de la niña Fátima piden protección y denuncian amenazas dentro de la cárcel. Los detalles en punto de las 2:30 pm en #LasNoticiasConKarlaIberia con @karlaiberia pic.twitter.com/zBTPEnS6pm — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) February 24, 2020

De hecho, hizo hincapié en que no crean en ningún tipo de solicitudes en redes sociales para cubrir sus honorarios, son falsas. Por otro lado, la madre de Giovana, presunta responsable del feminicidio de Fátima, pide protección para su hija. De hecho, dice que ella misma ha recibido amenazas de muerte.

Así lo declaró, este martes en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. La señora Marcelina, madre de Giovana, declaró:

“Debían de darle protección, sobre todo también a ella, porque sí lo necesita”, señaló Marcelina Cruz, mamá de Giovana».

Además, agregó: “A mí sí me han insultado, me han amenazado… prácticamente amenazas he tenido y de hecho ayer tuve una advertencia en el celular y pues la verdad yo también temo por mi vida y por la vida de mis niños”, dijo Marcelina Cruz, mamá de Giovana».

Por su parte, la abogada hizo hincapié en que Giovana, está bien: “Se encuentra bien, obviamente porque está resguardada, porque obviamente teme por su vida ella y Mario también, están protegidos, bajo el estatuto de Estambul”.