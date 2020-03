«Podriamos ver un aumento de 2 puntos en la tasa de desempleo. La expectativa es que se mantiene este ritmo (en los nuevos pedidos del subsidio) y obviamente la tasa de desempleo va a aumentar», explicó Tuesta a Univisión Noticias.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 3,283,000 for the week ending 3/21 (+3,001,000).

Insured unemployment was 1,803,000 for the week ending 3/14 (+101,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) March 26, 2020