Carolina del Norte-Estados Unidos.- Carolina del Norte informó sobre otro gran día de reclamos de desempleo cuando las empresas no esenciales cierran o reducen sus operaciones durante el brote de COVID-19.

El Departamento de Comercio de Carolina del Norte dijo en un comunicado de prensa que el estado había recibido más de 26,000 reclamos de desempleo el viernes. Antes del brote de coronavirus, el estado generalmente recibía alrededor de 3.000 por semana.

El estado ha recibido casi 246,000 reclamos desde el 16 de marzo hasta el 27 de marzo. Todos menos 30,000 de ellos están relacionados con COVID-19.

En comparación, el estado recibió alrededor de 100,000 reclamos recibidos por mes durante la Gran Recesión hace aproximadamente una década, según funcionarios estatales.

Times are tough right now. But if we all do our part, we’ll get through this together. pic.twitter.com/lnaC1jcC7u

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) March 28, 2020